Угоди щодо експорту кукурудзи до Китаю можуть підписати найближчими днями

Угоди щодо експорту української кукурудзи до Китаю можуть бути підписані вже найближчими днями, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

За його словами, українська делегація на чолі з міністром аграрної політики і продовольства Миколою Присяжнюком на сьогодні якраз перебуває в Китаї.

"Краще буде, якщо прокоментує міністр, тому що міністр якраз зараз у Китаї. Можливо, експортна угода буде підписана вже сьогодні-завтра" - повідомив І.Бісюк.

Нагадаємо, за інформацією Мінагропроду, Україна одержала квоту на експорт кукурудзи до Китаю в поточному маркетинговому році обсягом 2 млн тонн.

У листопаді Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставки кукурудзи до Китаю.

Як повідомляв міністр М.Присяжнюк, минулого тижня 3-4 українські компанії вже вели переговори у Китаї щодо укладання експортних контрактів.

За інформацією китайського інформаційного агентства «Сіньхуа», на початку грудня один з найбільших агрохолдингів в Україні Ukrlandfarming підписав меморандум про співпрацю з поставки кукурудзи з найбільшим китайським виробником продуктів харчування China Oil & Foodstuffs Co. Агрохолдинг планував поставляти до Китаю протягом 2012-2013 років від 500 до 700 тис. тонн кукурудзи.

Як повідомляв «Сіньхуа», за підсумками 2012 року обсяг імпорту кукурудзи до Китаю становитиме близько 5 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Український експорт зросте на кукурудзі