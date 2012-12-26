Депутати хочуть заборонити продаж алкоголю і цигарок у кіосках

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко та народний депутат Олександр Бригинець пропонують парламенту заборонити продаж пива, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у кіосках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, депутати зареєстрували відповідний законопроект про внесення змін до статті 15-3 Закону “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.

За словами М.Томенка, соціологічні дослідження показують, що більшість українців проти продажу спиртних напоїв та пива у так званих МАФах. Зокрема, за заборону продажу цих товарів у кіосках, за даними одного із соціологічних досліджень, висловились 74% киян.

Депутат зауважив, що ця проблема вже тривалий час дискутується у суспільстві. Свого часу Київрада навіть ухвалила відповідне рішення, яке було опротестовано прокуратурою виходячи із того, що воно не передбачено чинним законодавством.

«Сьогодні у нас існує дві проблеми. Перша полягає в тому, що в так званих МАФах продаються спиртні напої підліткам, що неможливо зробити у великих магазинах. Друга проблема – це той факт, що МАФи перетворилися, як кажуть прості люди, на своєрідні «гадюшники», де вечорами і в нічний час збирається соціально неблагонадійний контингент та влаштовує гулянки, які заважають відпочивати людям», – зауважив М.Томенко.

Виходячи з цього, він висловив переконання, що відповідний законопроект ухвалять найближчим часом.