З початку маркетингового року Україна експортувала 13,8 млн тонн зерна

Обсяг експорту зерна з України поточного маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.), станом на 25 грудня становив 13,82 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, до зазначеної дати було експортовано 5,8 млн тонн пшениці, зокрема продовольчої - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурудзи, 1,82 млн. тонн ячменю.

Крім того, у припортових елеваторах знаходиться 1,06 млн тонн зернових культур, у їх числі 102 тис. тонн пшениці. Наголошується, що на судна завантажено 305 тис. тонн зернових.

У цілому, на 25 грудня обсяг експортованого і підготовленого до експорту зерна, за оцінками Мінагропроду, становить близько 15,2 млн тонн, зокрема 5,9 млн тонн пшениці.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни у поточному маркетинговому році 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна. При цьому для зупинки експорту зернотрейдерам необхідно було виконати зобов'язання, що залишилися, за укладеними експортними контрактами.

Міністерство очікує, що у цілому експорт зерна у поточному маркетинговому році становитиме близько 23 млн тонн.