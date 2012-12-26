Корпорація «Бісквіт-Шоколад» має намір розширити географію поставок в Азії

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні, має намір розширити присутність своєї продукції на ринку Азії за рахунок поставок до Пакистану й Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Як повідомляє прес-служба, за словами президента корпорації «Бісквіт-Шоколад» Алли Коваленко, компанія сподівається завершити переговори про постачання продукції на нові ринки під час кондитерської виставки ISM-2013 в Кельні, яка відкриється 27 січня.

У корпорації нагадують, що раніше в цьому році продукція «Бісквіт-Шоколад» з'явилася на ринках Китаю та Іраку.

Корпорація експортує кондитерські вироби в 25 країн, у тому числі до Азербайджану, Афганістану, Таджикистану.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 9 місяців 2012 року корпорація «Бісквіт-Шоколад» скоротила чистий дохід від реалізації продукції на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 615,4 млн грн. За 9 місяців компанія виробила 41,1 тис. тонн кондитерських виробів, що на 9% менше, ніж у січні-вересні минулого року. Причиною було названо скорочення поставок до країн Митного союзу через високі мита. За підсумками 9 місяців експорт продукції становив 16,8 тис. тонн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» заснована в 2004 році у складі ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» і ТОВ «Торговий дім «Престиж».

До сфери її управління також входять ПАТ «Первухінський цукровий завод», ТОВ «Красноградський млин», ПАТ «Агрофірма ім. Г.Сковороди», ТОВ «Агрофірма «Петропавлівка».