Аграрний фонд продасть експортерам 300 тис. тонн пшениці не дешевше 2,1 тис. грн за тонну

Аграрний фонд України розраховує продати 300 тис. тонн пшениці зернотрейдерам для експорту за ціною не нижче 2,1 тис. грн за тонну. Про це на брифінгу в середу повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк.

«Нам би не хотілося продавати (пшеницю - УНІАН) за дешевими цінами, але ухвалено рішення, що Аграрний фонд може продати не нижче середньозваженої ціни за три останні сесії товарної біржі - в даному випадку Аграрної біржі. Сьогодні така ціна 1950 грн, і від цієї ціни і буде відштовхуватися АФ. Ринкова ціна тонни зерна - в межах 2100 грн за тонну (для пшениці 3 класу). Ми б не хотіли продавати дешевше, ніж є (на ринку)», - сказав під час брифінгу І.Бісюк. Він підкреслив, що Аграрному фонду необхідно компенсувати витрати на зберігання цього зерна.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України у зв'язку з необхідністю залучення коштів для розрахунку з аграріями за форвардними закупівлями ухвалив рішення продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їх подальшого експорту. Згідно зі словами міністра аграрної політики і продовольства, держава не перешкоджатиме експорту зазначеного обсягу пшениці.

Президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко припускає, що продаж пшениці з Аграрного фонду може відбутися у січні 2013 року.

Станом на 25 грудня поточного МР обсяг експорту зерна з України становив 13,82 млн тонн, зокрема 5,8 млн тонн пшениці, в тому числі продовольчої - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурудзи, 1,82 млн тонн ячменю.

Раніше Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про безперешкодний експорт з країни в поточному маркетинговому році 5,5 млн тонн пшениці. Наприкінці листопада Мінагропрод попередив зернотрейдерів про необхідність посилити контроль над обсягами експорту зерна. При цьому для зупинки експорту зернотрейдерам необхідно було виконати зобов'язання, що залишилися, за укладеними експортними контрактами.