Россільгоспнагляд обмежив поставки продукції українського агропідприємства

Федеральна служба з питань ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ухвалив рішення про тимчасове обмеження ввезення до Росії тваринницької продукції українського підприємства «Птахокомплекс Дніпровський» і ввів посилений лабораторний контроль продукції «Агропродукт».

Про це йдеться на офіційному сайті Россільгоспнагляду.

Як сказано у повідомленні, в партії охолодженої яловичини, яка надійшла із ЗАТ «Агропродукт», виявлено бактерії групи кишкової палички.

У партії м'яса птиці ТОВ «Птахокомплекс Дніпровський», яке надійшло з підприємства, виявлені сальмонели і лістерії.

Раніше в листопаді Россільгоспнагляд ввів режим посиленого контролю продукції ТОВ «Птахокомплекс «Дніпровський» (Дніпропетровська обл.) у зв'язку з первинним виявленням лістерій у партії м'яса птиці.