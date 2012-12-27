Оніщенко про українські сири: «Зараз, слава Богу, претензій немає»

Москва. Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) не має претензій до якості українських сирів, які поставляються на ринок Російської Федерації.

Про це голова відомства Геннадій Оніщенко сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Ми перевірили заводи, ми поспілкувалися з бізнесом, ми прийшли до цілої низки системних рішень і в принципі зараз цей продукт надходить на наш ринок, але вже як сир, а не сирний продукт, який видавався за сир. Якщо будуть порушення, ми знову реагуватимемо. Поки ми контролюємо партії продукції, і зараз, дякувати богу, претензій немає», – сказав Г.Оніщенко.

До того ж він нагадав, що претензія Росспоживнагляду до українських сирів полягала в тому, що при їхньому виробництві використовувалася пальмова олія, що не було вказано виробниками.

За його словами, це не заборонено, проте такий продукт має коштувати дешевше.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

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