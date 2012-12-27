Високі температури на півдні України можуть знизити морозостійкість озимих

Високі температури, що встановилися в південних регіонах України - 9-15 градусів тепла - можуть призвести надалі до зниження морозостійкості озимих зернових культур.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За її словами, на сьогоднішній день подібна ситуація склалася в Криму, Херсонській, Запорізькій і частково Одеській областях. Експерт пояснила, що високий температурний режим на цих територіях може призвести до того, що рослини «прокинуться». При цьому в центральних і західних областях України температурні показники недостатні для активізації життєдіяльності озимих.

«Помилкова вегетація ослабляє рослини, робить їх менш стійкими до подальших можливих несприятливих умов... це втрата живильних речовин, які необхідні рослині, щоб перезимувати», - зазначила Т.Адаменко.

Разом із тим, за словами експерта, в Криму підвищення температури протягом 3-5 днів може дати й позитивний ефект, оскільки завдяки теплу та опадам може почати формуватися частина посівів, які не зійшли восени.

Т.Адаменко додала, що з 29 грудня інтенсивна відлига в Україні припиниться й встановляться нижчі температури.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше, ніж минулого року. При цьому площі посівів озимих зернових культур в Україні скоротилися на 3,5%, до 8,107 млн га, а площі посівів під озимий ріпак становили 1,03 млн га, що на 7,2% більше минулого року.

За інформацією Мінагропроду, сходи озимих зернових станом на 21 грудня отримано на 7,8 млн га, що становить 96% від посівних площ.