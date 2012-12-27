Суд визнав банкрутом черкаське підприємство «Золотоношам'ясо»

Господарський суд Черкаської області визнав банкрутом «Золотоношам’ясо» - одного з найбільших виробників м'яса та м'ясопродукції в Черкаській області й почав ліквідаційну процедуру підприємства.

Про це повідомляється в публікації в газеті «Голос України» від 27 грудня 2012 року. Відповідну ухвалу Господарський суд Черкаської області прийняв 18 грудня 2012 року.

Господарський суд порушив справу про банкрутство ВАТ «Золотоношам’ясо» в квітні 2011 р. за позовом ПАО «Дочірній банк Сбербанку Росії». Підставою заяви про визнання боржника банкрутом стала неможливість виконання боржником грошових зобов'язань перед кредитором на суму 10 млн 118,52 тис. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Золотоношам’ясо" було створено шляхом перетворення державного підприємства "Золотоніський птахокомбінат".

"Золотоношам’ясо" в 2009 році збільшило чистий дохід на 11,3% - до 175,920 млн грн, скоротивши чистий прибуток удвічі - до 0,015 млн грн. У 2010 році компанія скоротила чистий дохід на 13,7% - до 151,8 млн грн.

Основною продукцією підприємства є м'ясо птиці: обсяг його виробництва в 2010 році становив 11,45 тис. тонн, або 88% від загального обсягу. Кредиторська заборгованість підприємства на початок 2011 року становила 193,090 млн грн, а борг за короткостроковими кредитами банків - 5,64 млн грн.

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