Експортувати кукурудзу до Китаю готові дві компанії

На сьогодні здійснювати експорт кукурудзи до Китаю планують дві компанії –«Райз» і «Райз-Максимко», що входять до агрохолдингу UkrLandFarming, а також Державна продовольчо-зернова корпорація (ДПЗКУ). Про це повідомляється на сайті Державної служби карантину рослин України.

Згідно з повідомленням, ці компанії пройшли первинну реєстрацію відповідно до наказу Міністерства аграрної політики і продовольства №690 «Про затвердження порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом і оборотом об'єктів регулювання».

На сайті Держслужби карантину рослин опубліковано список місць, де зберігається підготовлена до експорту кукурудза.

Нагадаємо, що за інформацією Мінагропроду, Україна цього року вперше одержала квоту на експорт кукурудзи до Китаю в обсязі 2 млн тонн.

У листопаді Україна завершила узгодження фітосанітарних вимог щодо поставок кукурудзи до Китаю.

За оцінками Мінагропроду, врожай кукурудзи в Україні в 2012 році становив близько 21 млн тонн.

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