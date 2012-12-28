Українців закликають у новорічні свята не зловживати алкоголем і їжею

Медики закликають українців не зловживати алкоголем та їжею у новорічні свята.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головного фахівця медицини невідкладних станів Головного управління охорони здоров'я КМДА Анатолія Вершигори, на свята часто отруюються фальсифікованими алкогольними напоями.

«Бажано купувати алкоголь у спеціалізованих магазинах або в супермаркетах. Не варто купувати алкогольні напої в кіосках чи «розливайках». Саме там найчастіше виявляють найбільше фальсифікованого неякісного алкоголю, що викликає тяжкі отруєння, іноді зі смертельним результатом», - наголосив А.Вершигора.

За словами завідуючого наркологічним відділенням клініки «Соціотерапія» Олександра Шипунова, безпечних доз алкоголю не існує.

«Організм сприймає алкоголь як отруту. На свята краще не вживати дозу більше, ніж зазвичай. Ускладнення від прийому алкоголю в святкові дні виникають від того, що людина дозволяє собі випивати більше. Це викликає інтоксикацію організму...», - відзначив нарколог.

Він також наголосив, що алкоголь категорично протипоказаний вагітним, парам, які планують зачати дитину, людям до 20 років, у яких ще формується організм, із хронічними патологіями – є ризик загострення захворювання, а також хворі на серцево-судинні захворювання.

«Люди, у минулому залежні від алкоголю, мають повністю відмовитися від прийому таких напоїв. Навіть найменша доза алкоголю може бути для колишнього алкозалежного смертельною. Дуже важливо, щоб алкоголь не вживали діти і молодь. Молодий організм дуже чутливий до алкоголю, тому можуть виникнути непрогнозовані й дуже тяжкі наслідки», - наголосив О.Шипунов.

Медики також радять в новорічні свята дрібно харчуватися, їсти більше салатів зі свіжих овочів і фруктів та не зловживати смаженою, гострою, жирною їжею, гострими приправами, які можуть призвести до загострення хронічних захворювань.

У свята часто бувають отруєння, тому кожна господиня має звертати увагу на терміни придатності продуктів і страв. Наприклад, термін зберігання традиційного новорічного салату «Олів'є» – не більш як 12 годин, звертають увагу лікарі.

За словами головного фахівця з гастроентерології ГУ охорони здоров'я КМДА Ігоря Червака, після новорічних свят зростає кількість хворих з проблемами органів травлення.

«Щоб у свята не було проблем із органами травлення, потрібно дотримуватися принципу достатності, не об'їдатися, не перенавантажувати свій організм, вставати з-за столу з легким відчуттям голоду – їжа, під впливом соків і ферментів, розбухає, обсяг її значно збільшується. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями органів травлення – жовчнокам’яною хворобою, хронічним панкреатитом, хронічними гастритами», - відзначив лікар.

І.Червак порадив під час святкової трапези не сидіти весь час за столом. «Добре, коли ви поїли і проявляєте будь-яку фізичну активність – потанцювати, походити. Переповненість шлунку призводить до перевантаженості. Коли людина об'їдається, виникає запалення підшлункової залози – панкреатит – хвороба, яка дуже тяжко протікає», - сказав І.Червак.

О.Вершигора також повідомив, що в новорічну ніч «швидка допомога» і пункти невідкладної допомоги працюватимуть у звичайному режимі.

«Всі лікарі будуть доступні. Якщо виникнуть питання, потрібна буде допомога, телефонуйте – 103», - нагадав медик.