УКАБ: українці викинуть на сміття до 10% продуктів новорічного столу

Населення України не вживе до 10% продуктів харчування, закуплених до новорічного та різдвяного столу, і в остаточному рахунку викине їх на сміття. Такі дані за результатами опитування наводить агентство AgriSurvey Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Відзначається, що зі стандартного святкового столу на чотирьох дорослих та двох дітей у середньому викидаються продукти на 180 грн, а по всьому міському населенню України святкові відходи становлять близько 930 млн.

За словами директора агентства AgriSurvey Тараса Гагалюка, під час опитування 59% респондентів вказали, що у них під час свят псується до 5% закуплених продуктів, а 5% респондентів повідомили, що викидають понад 25% куплених до столу продуктів.

«Такі показники свідчать про те, що українцям є до чого прагнути в плані культури споживання», - йдеться в повідомленні УКАБ.

В асоціації звертають увагу, що за даними Організації продовольства і сільського господарства ООН (FAO), щорічно у світі псується близько 1,3 млрд тонн продуктів харчування, а це близько однієї третини продукції, призначеної для споживання людьми.