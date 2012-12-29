Депутати від ПР пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та пива вночі
Народні депутати України Ірина Бережна та Андрій Пінчук (фракція Партії регіонів) внесли на розгляд Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв”.
Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом пропонується встановити заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) з 22 години вечора по 7 годину ранку, а також заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів на відстані менше, ніж 200 метрів від загальноосвітніх навчальних закладів.
Законопроект встановлює також заборону споживання алкоголю на вулицях, у парках, скверах та у під'їздах жилих будинків.
Крім того законопроект передбачає посилення адміністративної відповідальності (збільшення розміру штрафів) за правопорушення, пов’язані із продажем алкогольних напоїв та їх споживанням – зокрема за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами; розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, або появу у громадських місцях у п'яному вигляді; розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві; доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.
Також законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність за систематичний (тричі за рік або частіше) продаж алкогольних або слабоалкогольних напоїв або пива (крім безалкогольного) неповнолітнім. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що з огляду на запропоноване покарання, злочин може бути віднесений до злочинів невеликої тяжкості, що відповідає невеликому ступеню його суспільної небезпеки (покарання та ступінь суспільної небезпеки подібний до таких злочинів як: залишення в небезпеці, якщо воно не спричинило тяжких наслідків; жорстоке поводження із тваринами у присутності малолітнього; перешкоджання здійсненню релігійного обряду; незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об'єкті археологічної спадщини тощо). Підсудність вказаного злочину пропонується віднести до компетенції слідчих органів внутрішніх справ.