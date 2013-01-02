Набули чинності зміни в оподаткуванні спирту

Із 1 січня 2013 року набув чинності Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв».

Згідно із законом, приміщення відособлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, отримання та видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний сплатити податок або подати органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), податковий вексель, який є забезпеченням виконання зобов’язання такого платника у строк до 90 календарних днів, починаючи з дня видачі податкового векселя, сплатити суму податку, розраховану за ставками для цієї продукції.

Податок стягується за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту зі спирту етилового, який використовується підприємствами первинного та змішаного виноробства для виробництва виноградних, плодово-ягідних та інших виноматеріалів, вермутів і сусла.

Закон ухвалили 5 липня 2012 року.