В Україні стартує проект USAID з організації ринку аграрних ф'ючерсів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про старт проекту FINREP 2, основними цілями якого стане допомога в організації ринку аграрних ф'ючерсів в Україні та подальше підвищення фінансової грамотності населення.

Проект FINREP 2 розрахований на 5 років і передбачає реалізацію цілої низки субпроектів на загальну суму 12 млн доларів США.

Крім основних цілей, новий проект USAID стане логічним продовженням проекту FINREP 1, що завершився в 2012 році і покликаний вирішити найбільш важливі проблеми фінансового сектору України, зокрема питання управління державним боргом та обігом державних цінних паперів, а також реформування пенсійної системи.

Довідка УНІАН. Агентство США з міжнародного розвитку надає економічну та гуманітарну допомогу у всьому світі протягом 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах, як економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров'я і соціальний сектор.

Починаючи з 1992 року USAID надало Україні технічну та гуманітарну допомогу на загальну суму 1,7 млрд доларів. USAID здійснює свої проекти у тісній співпраці з приватними добровільними організаціями США, американськими компаніями та іншими державними та міжнародними організаціями.