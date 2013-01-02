Аграрна біржа 22 січня проведе торги з продажу 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду

Аграрна біржа 22 січня проведе торги з реалізації 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду. Про це йдеться на офіційному сайті біржі.

Згідно з оголошенням, реалізація пшениці 2-3 класу відбуватиметься за адресою: Київ, вул. Б.Гринченка, 1. Для участі у торгах необхідно внести гарантійне забезпечення на рахунок біржі у розмірі 5% від загальної вартості виставленої заявки не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку торгів, а також підписати договір-доручення із членом біржі.

Аграрна біржа встановила крок зміни ціни на одиницю товару на рівні 8 грн. На торги виставляються 12 лотів по 25 тис. тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України у зв'язку з необхідністю залучення коштів для розрахунку з аграріями за форвардними закупівлями ухвалив рішення продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю її подальшого експорту. За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, держава не перешкоджатиме експорту цієї кількості пшениці.

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Іван Бісюк, Аграрний фонд розраховує продати 300 тис. тонн пшениці зернотрейдерам для експорту за ціною не нижче ніж 2,1 тис. грн за тонну.