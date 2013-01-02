Урожай зернових у 2013 році може становити 55-57 млн тонн - УКАБ

Урожай зернових культур у 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн, вважає генеральний директор «Українського клубу аграрного бізнесу» Володимир Лапа.

«Принаймні, стан озимих цього року ліпший. І якщо не буде якихось надзвичайних погодних умов взимку й навесні, то ми зможемо відновити урожай (зернових – УНІАН) до рівня 55-57 млн тонн», - повідомив В.Лапа в коментарі УНІАН.

Експерт нагадав, що скорочення обсягів урожаю в 2012 році сталося через засуху в південних регіонах України.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року.

Укргідрометцентр оцінює стан 88% озимих посівів в Україні як хороший і стійкий.