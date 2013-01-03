Кадастрова карта стала доступною через Інтернет

З 2 січня через інтернет можна переглянути кадастрову карту.

Як повідомляє прес-служба Держземагентства, на початку дня через велику кількість відвідувань офіційний сайт земельного відомства не витримав навантажень трафіку. Фахівці земельного відомства звернулись з проханням до бажаючих ознайомитись з публічною кадастровою картою заходити безпосередньо за електронною адресою: (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta).

Нагадаємо, що публічна кадастрова карта є лише одним із елементів загальної Національної кадастрової системи, яка також запускається з початку року. Крім того, відкривається доступ до бази даних кадастру для нотаріусів, банків (для забезпечення кредитних операцій), іпотечних закладів та ліцензіатів – організацій, які ведуть землевпорядні роботи.

Картографічна технологія, яку застосовують фахівці земельного відомства при створенні кадастру, включає десятки характеристик земельної ділянки. Вона надає найбільш рентабельні і точні модуси для опису наділів землі. Електронні дані Державного земельного кадастру стають платформою для успішної міжвідомчої взаємодії щодо ведення містобудівного, лісового, водного та інших галузевих кадастрів. Це загалом дає повну та чітку картину ресурсів країни, контроль та управління ними.

«Тепер в Україні є кадастр. Він повністю прозорий, автоматизований і високотехнологічний. Україна одна з останніх країн в Європі, яка будує систему державного кадастру, тому її розробники – фахівці Держземагентства України та Центру ДЗК – на базі геоінформаційної системи скористалися кращим програмним забезпеченням, новітніми хай-тек розробками та обладнанням», - зазначає голова Держземагентства України Сергій Тимченко.