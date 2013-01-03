Україна експортувала з початку маркетингового року 14,5 млн тонн зерна

Обсяг експорту зерна з України в поточному маркетинговому році (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) станом на 3 січня становив 14,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням Мінагропроду, на цю дату було експортовано 5,9 млн тонн пшениці, 6,3 млн тонн кукурудзи, 1,8 млн тонн ячменю.

За даними міністерства, обсяги поставок кукурудзи на зовнішній ринок у грудні порівняно з листопадом збільшилися на 20%. Загалом з 2,4 млн тонн експортованого в грудні зерна кукурудза становила 2 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом президента Української зернової асоціації (УЗА) Володимира Клименка, експорт зерна в січні 2012-2013 маркетингового року сповільниться до 2 млн тонн проти 3 млн тонн у грудні. Він також припустив, що в зазначені 2 млн тонн зерна для експорту можуть увійти і 300 тис. тонн пшениці, які в грудні запропонував на продаж зернотрейдерам Аграрний фонд України. Торги з продажу пшениці з Аграрного фонду будуть проведені 22 січня на Аграрній біржі.

Нагадаємо, Мінагропрод підвищив прогноз з експорту зерна у 2012/2013 МР до 23 млн тонн з раніше озвучених 21-22 млн тонн.