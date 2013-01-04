Завтра в Україні очікується мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

Завтра в Україні очікується мокрий сніг (у північних і центральних областях невеликий), у південній частині мокрий сніг та дощ.

Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях, на Одещині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень в Криму до 7° тепла; в Карпатах протягом доби 2-7° морозу.

У Київській області у суботу часом невеликий мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві часом невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°.