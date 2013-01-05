В Івано-Франківській області у річці Прут зафіксовано вилов червонокнижної риби

В Івано-Франківській області у річці Прут незаконно виловлювали рибу, яка занесена до Червоної книги України. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області сьогодні вранці, 4 січня працівники державтоінспекції в одному з автомобілів, який був зупинений під час здійснення профілактики дорожньо-транспортних пригод, виявили значну кількість риби.

В машині знаходилось троє молодих чоловіків із вудкою. При огляді автомобіля у багажнику інспектори знайшли велику кількість риби підуст. Як з’ясувалося пізніше, в мішку знаходились й інші види риби. Зокрема, марена, яка нині перебуває під особливою охороною держави та занесена в Червону книгу України.

Коломийська міжрайонна прокуратура здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню розпочатому за ч.2 ст. 249 Кримінального кодексу України.

На разі встановлюється розмір збитків. За незаконне зайняття рибним промислом 25-річним хлопцям загрожує штраф, або обмеження волі на строк до трьох років.

Довідка УНІАН. Марена, або вусач звичайний - риба сімейства коропових. Чисельність низька, трапляється поодинокими особинами. Занесена до Червоної Книги України (1994) та до Європейського червоного списку і охороняється Законом. Практично зникла у басейні Середнього і Нижнього Дніпра, у верхній та нижній течії Південного Бугу.