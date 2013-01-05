В Японії продано тунця вагою понад 200 кг за рекордні 1,8 млн доларів
12:57, 05 січня 2013Агро
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Гігантського тунця вагою понад 200 кг продано в Японії за рекордною ціною - 1,8 млн. доларів.
Угоду було укладено на перших в 2013 році торгах на оптовому рибному ринку Цукідзі в Токіо, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Покупцем чудо-рибини стала мережа ресторанів Kiyomura: щорічно вона скуповує для своїх закладів три чверті всього світового улову тунця.
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