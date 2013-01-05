6 січня в Україні очікується сніг, на півдні - з дощем

6 січня в Україні очікується сніг, на півночі Лівобережжя та в Карпатах помірний сніг, мокрий сніг, у південній частині - з дощем.

У східній та південній частинах місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вночі та вранці подекуди туман. На дорогах країни ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, у східних областях, а вночі і на півдні України південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатському регіоні, вдень і в південній частині окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° морозу (у Карпатах вночі 5-10°морозу), на Південному узбережжі Криму 5-7° тепла.

У Київській області у неділю очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу.

У столиці часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.