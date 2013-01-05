На Харківщині прокуратура повернула у держвласність майже 29 га землі сільгосппризначення

Прокуратура Кегичівського району Харківської області повернула у державну власність 28,7 га земель сільськогосподарського призначення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Кегичівського району Андрія Кудревича, приватне підприємство «Мажарка», не маючи документів на право власності чи користування землею, використовувало ділянку для ведення господарської діяльності.

А.Кудревич зауважив, що за результатами перевірки прокуратура заявила позов у Господарський суд Харківської області про стягнення із зазначеного підприємства збитків. Позов задоволено. Завдані збитки сплачені у повному обсягу.