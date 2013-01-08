В Україні за 2012 видано 1,1 млн держактів на землю

В Україні в 2012 році територіальні органи Державного агентства земельних ресурсів України зареєстрували та видали громадянам 1 млн 077,050 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Минулого року державні реєстратори видали юридичним особам 6950 державних актів на землю та 13877 держактів на право постійного користування земельною ділянкою. Також фахівці органів земельних ресурсів зареєстровано 1 млн 183,120 тис. договорів оренди землі.

Крім того, у 2012 році Держземагентство у рамках укладених договорів за проектом «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру» повністю завершило роботи з аерофотознімання території країни, повністю уточнило індексні кадастрові карти.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2011 році громадянам видано 750 тис. державних актів на право власності на землю.

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