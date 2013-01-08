Для модернізації Гідрометцентру хочуть взяти кредит на 52 млн доларів

Для модернізації і розвитку Українського гідрометеорологічного центру планують взяти кредит у розмірі 52 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив директор гідрометцентру Микола Кульбіда, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми неодноразово піднімали питання про покращення державної підтримки, і є кілька державних цільових програм», - сказав він і додав, що в нинішніх умовах такі програми практично не фінансуються, тому можна говорити лише про утримання гідрометеорологічних організацій на існуючому рівні, а не про їхній розвиток.

«На засіданні державної урядової комісії у жовтні минулого року ми ініціювали залучення іноземного кредиту - кредит міжнародних фінансових організацій для модернізації і розвитку Українського гідрометеорологічного центру. Питання було підтримано на урядовому рівні», - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, сьогодні фахівці вже підготували документи, необхідні для початку процедури залучення кредиту.

«Проектні пропозиції стосовно цього Українським гідрометцентром підготовлені. Цей кредит планується взяти на кілька років в загальному розмірі 52 млн доларів», - сказав М.Кульбіда.

Він зауважив, що для такої великої за площею держави як Україна наявна мережа гідрометеорологічних станцій є недостатньо розгалуженою.

Крім того, за словами М.Кульбіди, в Україні недостатня кількість пунктів зондування атмосфери, які є надзвичайно важливими для якісного моделювання і прогнозування погоди.

Також він додав, що в Україні немає метеорологічних радіолокаторів, які створюють єдине радіолокаційне поле й допомагають відстежувати всі небезпечні явища.