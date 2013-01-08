"Житомирські ласощі" у 2013 році мають намір вкласти в розвиток виробництва 15 млн євро

Кондитерська фабрика "Житомирські ласощі" має намір інвестувати в 2013 році 15 млн євро в розвиток виробництва, повідомили УНІАН у відділі маркетингу компанії.

"Цього року ТДВ "Житомирські ласощі" внесе близько 15 млн євро у збільшення виробництва на 10% у тоннах і 25% в грошовому вираженні", - йдеться в повідомленні.

У відділі маркетингу компанії також уточнили, що третину зазначених коштів інвестують в нове обладнання, інші кошти - у поліпшення технологій продажів і реалізації продукції, зокрема, у роботу з торговельними мережами, збільшення кількості торгового персоналу.

Як повідомляв УНІАН, «Житомирські ласощі» у жовтні поточного року збільшили реалізацію продукції на 28% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 100 млн грн.

Довідка УНІАН. Житомирська кондитерська фабрика заснована в 1944 році. Загальна виробнича потужність підприємства становить 70 тис. тонн продукції на рік.

У березні 2011 року ЗАТ "Житомирські ласощі" в результаті злиття з ТОВ "Будстайл-ХХI" перетворено в товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) «Житомирські ласощі».

ТДВ «Житомирські ласощі» виробляє продукцію під трьома торговими марками: "Житомирські ласощі", Doma і Optimix, асортимент продукції налічує понад 250 найменувань. Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн.