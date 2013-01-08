У 2012 році видано 62 тис. держактів на землю замість сертифікатів

В Україні в 2012 році оформлено й видано 62 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки замість сертифікатів на право власності на земельний пай, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

За даними відомства, в результаті земельної реформи 6,92 млн громадян України отримали право на земельну частку, з них 6,82 млн осіб отримали сертифікати на право на земельний пай.

На сьогодні 6,60 млн громадянам оформлено державні акти на право власності на земельну ділянку, що становить 96,7% загальної кількості тих, хто отримали сертифікати, з них видано 6,41 млн держактів.

У Держземагентстві зазначили, що високі показники із видачі держактів замість сертифікатів мають Сумська (100%), Вінницька (99,9%), Дніпропетровська (99,5%), Запорізька (99,5%), Кіровоградська (99,4%), Одеська (99,3%), Полтавська (99,2%), Черкаська (99,2%) області та Крим (99,3%).

Водночас стримує видачу держактів замість сертифікатів те, що понад 100 тис. громадян нотаріально не оформили спадок на сертифікат, у 20 тис. громадян документи знаходяться у стадії переоформлення права спадку. Крім того, майже 38 тис. осіб не хочуть міняти сертифікати на держакти, а близько 6 тис. громадян змінили місце проживання.

У зв'язку з цим видача державних актів замість сертифікатів громадянам, які виявили бажання їх замінити, фактично завершена, зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, станом на літо 2011 року, в Україні було оформлено 96% (6,5 млн) державних актів на право власності на земельні частки (паї) замість сертифікатів на право власності на землю (6,8 млн).

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