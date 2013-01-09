Весняно-польові роботи передані під контроль Арбузова і Бойко

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив першому віце-прем'єрові Сергію Арбузову забезпечити селянам доступ до кредитних ресурсів і добитися виконання зобов'язань страховими компаніями, а віце-прем'єр-міністрові Юрію Бойку - проконтролювати стовідсоткове забезпечення селян пальним і пально-мастильними матеріалами для проведення весняно-польових робіт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів.

За словами прем'єра, станом на 4 січня сільськогосподарські підприємства мали у своєму розпорядженні 140 тонн дизельного пального і 36 тонн бензину, що становить лише третину необхідної кількості. «На початок весняно-польових робіт забезпеченість пальним має бути стовідсотковою і за стабільними цінами. Особливо важливо забезпечити господарствам доступ до кредитних ресурсів для проведення сезонних робіт і добитися виконання зобов'язань страховими компаніями», - звернув увагу прем'єр-міністр.

М.Азаров також нагадав, що, за прогнозами Укргідрометцентру, за умови відсутності погодних аномалій у лютому урожай озимих може на 20-30% перевищити показник 2012 року. «Це наш орієнтир на врожай, і потрібно зробити все можливе, аби його досягти», - сказав керівник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, урожай зернових у 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році. За даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року.

За оцінками експертів, урожай зернових культур у 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн.