Встановлено режими рибальства на 2013 р. в басейнах Азовського та Чорного морів та в дніпровських водосховищах

Набув чинності Наказ Міністерства агрополітики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2013 році" (№ 757 від 07.12.2012, зареєстровано в Мінюсті 24.12.2012 р. за № 2152/22464). Текст Наказу розміщений на офіційному порталі Верховної Ради.

Відповідно до Наказу, з метою впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах затверджено:

- Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2013 році;

- Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2013 році;

- Режим рибальства в дніпровських водосховищах у 2013 році.