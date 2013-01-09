Встановлено режими рибальства на 2013 р. в басейнах Азовського та Чорного морів та в дніпровських водосховищах
12:31, 09 січня 2013Агро
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Набув чинності Наказ Міністерства агрополітики та продовольства України "Про затвердження режимів рибальства у 2013 році" (№ 757 від 07.12.2012, зареєстровано в Мінюсті 24.12.2012 р. за № 2152/22464). Текст Наказу розміщений на офіційному порталі Верховної Ради.
Відповідно до Наказу, з метою впорядкування організації промислового рибальства в Азово-Чорноморському басейні та дніпровських водосховищах затверджено:
- Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2013 році;
- Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2013 році;
- Режим рибальства в дніпровських водосховищах у 2013 році.
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