Присяжнюк вважає підготовку до весняної посівної кампанії успішною

Міністерство аграрної політики і продовольства відзначає успішність темпів підготовки до весняної посівної кампанії щодо забезпечення необхідними ресурсами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Насінням ми забезпечені на 105% (потреби), з них до посівної кондиції доведено 85% (410 тис. тонн - УНІАН). У нас є час підготувати насіння в повному обсязі», - повідомив міністр.

За словами М.Присяжнюка, на сьогодні аграрії купили близько 180 тис. тонн мінеральних добрив, що на 5% більше, ніж було куплено на аналогічну дату минулого року.

Крім того, міністр відзначив, що на сьогодні аграрії придбали близько 140 тис. тонн дизельного пального і 36 тис. тонн бензину для проведення необхідних весняно-польових робіт, що відповідає 31% і 34% потреби.

М.Присяжнюк відзначив стабільність цінової ситуації на ринку мінеральних добрив і пально-мастильних матеріалів.

За даними Мінагропроду, структура площ під посіви ярових культур у 2013 році може дещо змінитися. Зокрема, ярі зернові культури займуть 58,7% площ (56,6% в 2012 році), технічні культури — 27,5% (25,4%), картопля й овочі - 27,5% (25,4%), кормові культури - 8,5% (8,7%).

Загалом, за даними міністерства, посівна площа ярих культур збільшиться порівняно з 2012 роком на 1% - до 27,7 млн га.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, врожай зернових в 2012 році становив 46,2 млн тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році. За даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року.

За оцінками експертів, урожай зернових культур в 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн.