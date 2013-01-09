Прогноз урожаю зернових у 2013 році збільшено на 20% - до 55 млн тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує збільшення обсягів урожаю зернових культур у 2013 році на 20% порівняно з 2012 роком – до близько 55 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Ми прогнозуємо зростання врожаю на 20% щодо минулого року», - сказав міністр.

За його словами, у 2012 році врожай зернових культур у заліковій вазі становив 46,2 млн тонн.

М.Присяжнюк також відзначив, що ситуація з озимими зерновими поточного року не викликає побоювань. Сходи озимих одержано на площі 7,8 млн га (96%). З них у хорошому і задовільному стані перебувають 7,1 млн га (92%).

Нагадаємо, що за даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше за площі аналогічних посівів минулого року.

За оцінками експертів, урожай зернових культур у 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн.