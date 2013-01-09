Мінагрополітики вестиме щотижневий моніторинг поставок міндобрив у регіони

Кабінет Міністрів України має намір затвердити графік постачання мінеральних добрив на сільськогосподарські підприємства країни і проконтролювати його виконання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дав прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду.

«Мінагрополітики і Мінекономрозвитку вже узгодили графік постачання мінеральних добрив за асортиментом і по регіонах. Тепер Мінагрополітики спільно з місцевими адміністраціями потрібно запровадити щотижневий моніторинг виконання цього графіка», - сказав прем'єр, звернувши увагу на необхідність створення механізму швидкого реагування на різні ситуації в конкретних регіонах.

«Чого чекають від нас селяни? Насамперед організованого і доступного ресурсного забезпечення весняно-польових робіт. Усі умови для цього створено. Забезпеченість насінням становить 102% від потреби, обсяг запланованих до використання мінеральних добрив на 15% перевищує торішній показник. Засобів захисту рослин також заплановано до використання більше на 10%. До того ж ціни на добрива залишаються стабільними», - звернув увагу глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 січня, прем'єр-міністр доручив першому віце-прем'єру Сергію Арбузову забезпечити селянам доступ до кредитних ресурсів і добитися виконання зобов'язань страховими компаніями, а віце-прем'єр-міністру Юрію Бойку - проконтролювати стовідсоткове забезпечення селян паливом і паливно-мастильними матеріалами для проведення весняно-польових робіт.

Нагадаємо також, що, за даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових і зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становили 9,2 млн. га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів минулого року.

За оцінками експертів, урожай зернових культур у 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн тонн.