В Україні вироблено майже 2,2 млн тонн цукру

Українські цукрові заводи завершують переробку цукрового буряку врожаю 2012 року, і до 9 січня виробили 2,19 млн тонн цукру проти 2,33 млн тонн на аналогічну дату 2012 року.

Такі оперативні дані повідомили УНІАН у Національній асоціації цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор».

Згідно з інформацією НАЦУ «Укрцукор», на сьогодні 57 цукрових заводів завершили переробку буряку і 6 заводів продовжують роботу (76 і 1 завод відповідно на аналогічну дату 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозувало виробництво з цукрового буряка врожаю 2012 року понад 2 млн тонн цукру.

Раніше «Укрцукор» прогнозував скорочення площі посівів цукрового буряку у 2013 році до 350 тис. га у зв'язку з перевиробництвом цукру поточного маркетингового року (МР: вересень 2012 р. - серпень 2013 р.), а також значними перехідними запасами попередніх років у розмірі 700 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 2011-2012 МР (вересень 2011 р. - серпень 2012 р.) українські цукрові заводи виробили 2,33 млн тонн цукру з цукрового буряку врожаю 2011 р. за потреби внутрішнього ринку 1,86 млн тонн.