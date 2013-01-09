Кабмін повернув у вільний продаж в аптеках ліки від мігрені

Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку засобів, психотропних речовин і прекурсорів, якими дозволив вільний продаж в аптечній мережі препаратів для лікування мігрені, що містять похідні групи триптаміну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, таке рішення ухвалено з метою належного забезпечення хворих мігренню лікарськими засобами та уникнення неоднозначних трактувань законодавства, з ініціативи МОЗ.

На засіданні уряду було прийнято постанову «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», яким внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабміну від 6 травня 2000 року за №770.

Зазначеними змінами передбачено, що лікарські засоби, у тому числі активні фармацевтичні інгредієнти, що містять похідні групи триптаміну, вилучені зі списку «Особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено», а також речовини декстрометорфан і декстрорфан вилучені зі списку «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено».

Як нагадали у МОЗ, з недавнього і до теперішнього часу в державі склалася непроста ситуація з продажем в аптечних закладах лікарських засобів від мігрені у зв'язку з включенням Державною службою України з контролю над наркотиками похідних триптаміну до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Водночас МОЗ зазначає: здебільшого засоби для лікування мігрені продаються за рецептом. Процедуру призначення препаратів, індивідуальний підбір комбінацій різних лікарських засобів, дозування, визначення особливостей при застосуванні повинен визначати тільки фахівець, отже, для ефективного лікування пацієнту необхідно звертатися до лікаря.

Відповідно до чинної редакції Державного формуляру лікарських засобів, до препаратів, які застосовуються для лікування і профілактики мігрені, належать анальгетики, нестероїдні протизапальні лікарські засоби, спазмолітичні засоби тощо.