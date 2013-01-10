Британські вчені підрахували, що половина їжі на Землі пропадає даремно

Експерти британського товариства інженерів-механіків з'ясували, що від 30% до 50% вирощеної і виробленої на Землі їжі, що становить близько 2 мільярдів тонн, ніхто не з'їдає, повідомляє ВВС.

Жителі найбагатших регіонів планети США і країн Європи половину продуктів викидають після купівлі.

Згідно з оприлюдненою ВВС доповіддю, безглуздо вироблені надлишки їжі утворюються через поєднання факторів: суворого контролю за продажем прострочених продуктів, поганого збирання врожаю і марнотратства споживачів.

Доповідь звертає увагу на те, що величезні обсяги прісної води - близько 550 мільярдів кубометрів використовується в світі на вирощування продуктів, які згодом викидаються на смітники.

Автори називають такий стан речей трагічним і заявляють, що планеті, чисельність населення якої до 2075 року, за прогнозами, виросте на три мільярди до 9,5 мільярдів осіб, варто задуматися про стратегії розумного харчування.

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