Адмінпослуги у сфері земельних відносин подешевшають майже на 30%

Адміністративні послуги у сфері земельних відносин подешевшають майже на 30%, повідомляє Державне агентство земельних ресурсів.

За словами голови Держземагентства Сергія Тимченка, це пов'язано з набуттям чинності з 1 січня 2013 року законом «Про Державний земельний кадастр».

Зокрема, реєстрація землі і прав власності на неї тепер розділені між двома відомствами. Органи земельних ресурсів реєструють земельні ділянки в кадастр, тобто привласнюють унікальний кадастровий номер і відкривають поземельну книгу. Також вони реєструють обмеження (водоохоронні зони, лінії електропередач, газопроводи) і безкоштовно видають виписки з кадастру.

До Укрдержреєстру з 1 січня відійшли функції реєстрації прав власності та постійного користування, а також договорів оренди. Замість державних актів відомство видаватиме свідоцтва на право власності нерухомим майном.

«Хочу зауважити, що завдяки автоматизації громадяни будуть платити менше. Адмінпослуги подешевшають майже на 30%. Відповідну постанова уряду буде опубліковано найближчими днями», - сказав С.Тимченко.

За його словами, якщо раніше громадяни за повну реєстрацію платили 255 грн, то з 1 січня - 184 грн (65 грн за реєстрацію в кадастр та 119 грн за реєстрацію права власності).

Як повідомляв УНІАН, раніше Держземагентство очікувало, що завдяки введенню нової системи реєстрації прав на землю плата за адміністративні послуги у 2013 році знизиться на 20% порівняно з 2012 роком.

З 1 січня 2013 року набули чинності закони України "Про Державний земельний кадастр" і "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Через це повноваження територіальних органів Держземагентства в частині державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди (суборенди) земельних ділянок, земельного сервітуту, користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються.

Із 1 січня 2013 року для всіх охочих відкрито доступ до автоматизованої системи держземкадастру через Інтернет.