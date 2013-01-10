Продовольчий кошик у січні подешевшав на 5,5%

В Україні вартість продуктів харчування, що входять до продовольчого кошика, станом на 10 січня знизилася в річному вираженні на 5,5%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Зокрема, за інформацією міністерства, скоротилися роздрібні ціни на соціальні сорти хліба, макаронні вироби, крупи й овочі.

«Порівняно з аналогічним періодом минулого року на 2-5% подешевшали соціальні сорти хліба, на 6% - борошно, на 8% - макаронні вироби, на 6-13% - крупи, на 6-22% овочі. Також на 4% знизилася ціна на соняшникову олію і на 15% - на картоплю», - цитує прес-служба міністра аграрної політики і продовольства Миколу Присяжнюка.

За його словами, також у січні подешевшала тваринницька продукція: яловичина - на 8%, свинина - на 6%, молоко і молокопродукти - на 7-10%, курячі яйця - на 16%.

За даними Державної служби статистики, у грудні 2012 року у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли порівняно з листопадом на 0,4% (за рік зросли на 3,6%), зокрема у виробництві молочних продуктів і морозива - зросли на 0,4% (зниження цін - 3,7%), у виробництві хліба і хлібобулочних виробів - на 0,7% (зростання цін - 4%), виробництві м'яса і м'ясопродуктів – на 0,3% (зростання цін - 3,4%).