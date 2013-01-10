Азаров нарікає, що українці їдять мало м'яса
15:50, 10 січня 2013Агро
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Прем’єр-міністр України Микола Азаров нарікає, що українці хоч і стали їсти більше м’яса, але досі їдять його менше, ніж жителі інших європейських країн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з провідними експертами-економістами.
Він відзначив, що хоча показник споживання м’яса на одного українця і зріс на 6 кг на рік, та це все ж таки у півтора рази менше за європейські показники. «Тобто, є можливості для зростання», - сказав М.Азаров.
Крім того, за словами прем’єра, Україна відстає і за показниками офісних і торговельних площ пропорційно до кількості населення.
«Ми вдвічі відстаємо від Європи. Хоча останнім часом немало зроблено», - сказав М.Азаров.
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