Азаров нарікає, що українці їдять мало м'яса

Прем’єр-міністр України Микола Азаров нарікає, що українці хоч і стали їсти більше м’яса, але досі їдять його менше, ніж жителі інших європейських країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров сказав під час зустрічі з провідними експертами-економістами.

Він відзначив, що хоча показник споживання м’яса на одного українця і зріс на 6 кг на рік, та це все ж таки у півтора рази менше за європейські показники. «Тобто, є можливості для зростання», - сказав М.Азаров.

Крім того, за словами прем’єра, Україна відстає і за показниками офісних і торговельних площ пропорційно до кількості населення.

«Ми вдвічі відстаємо від Європи. Хоча останнім часом немало зроблено», - сказав М.Азаров.