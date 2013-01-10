Експортери вимагають держгарантій експорту 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду

Члени Всеукраїнського громадського об'єднання «Українська зернова асоціація» (УЗА) вимагають державних гарантій експорту 300 тис. тонн пшениці з Аграрного фонду, торги за якою проведуть на Аграрній біржі 22 січня 2013 року.

Як йдеться в прес-релізі УЗА в четвер, відповідну вимогу експортери висловили в офіційному зверненні до міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка.

«Пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету Міністрів № 1211 від 26 грудня 2012 року, прописавши гарантії держави - гарантії можливості вивезення зерна за межі областей, де воно фактично перебуває, гарантії можливості експорту куплених обсягів пшениці і сприяння всіх служб експортерам з виконання всіх етапів експорту зерна", - йдеться в повідомленні.

Члени УЗА також наполягають, щоб «за обсягами пшениці, яка виставляється на торги, Аграрний фонд гарантійним листом підтвердив відсутність будь-яких проблем з Державною податковою службою».

Крім цього пропонується зняти з торгів зерно врожаю 2009, 2010 років, скасувати 5% авансовий платіж на Аграрній біржі, а також виставляти на торги лоти по 2 тис. тонн зерна, що розміщуються на одному елеваторі.

Експортери також вимагають від Аграрного фонду документально підтвердити відсутність заборгованості за зберігання зерна перед елеваторами напередодні торгів.

Як повідомляв УНІАН, Аграрний фонд України у зв'язку з необхідністю залучення коштів для розрахунку з аграріями за форвардними закупівлями ухвалив рішення продати українським зернотрейдерам 300 тис. тонн пшениці з можливістю їхнього подальшого експорту. За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, держава не буде перешкоджати експорту зазначеного обсягу пшениці.

Торги з реалізації 300 тис. тонн пшениці пройдуть на Аграрній біржі 22 січня.

Участь у торгах передбачає внесення гарантійного забезпечення на рахунок біржі у розмірі 5% від загальної вартості виставленої заявки не пізніше 5 робочих днів до початку торгів, а також підписання договору-доручення з членом біржі. На торги виставляються 12 лотів по 25 тис. тонн зерна, крок зміни ціни на одиницю товару - 8 грн.