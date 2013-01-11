Індекс продовольчих цін ФАО за підсумками 2012 року знизився на 7%

Середнє значення Індексу світових продовольчих цін ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) за підсумками 2012 року становило 212 пунктів, що на 7% нижче за аналогічний показник 2011 року.

Згідно з доповіддю ФАО, найістотнішим у 2012 році було зниження індексів цін на цукор (17,1%), молочні продукти (14,5%) і рослинні олії (10,7%).

Водночас зниження цін на цукор пояснюється зростанням глобального виробництва цього товару протягом трьох останніх сезонів і високим рівнем експортних поставок цукру в збутовому сезоні 2012-2013 років, особливо в Бразилії. Середньорічне зниження цін на молочні продукти продиктоване рекордно низькими цінами на них у середині року. Наголошується, що «в цілому ринок молочної продукції залишається збалансованим, водночас він все більшою мірою залежить від змін рівня пропозиції, зумовлених пасовищними умовами, а також від наявності і доступності кормів». Основною причиною зниження цін на рослинні олії і жири в доповіді названо нарощування світових запасів пальмової олії.

Менш значне зниження продемонстрували ціни на зернові культури (2,4%) і м'ясо (1,1%).

Мінімальне значення індексу ФАО було зафіксовано в червні 2012 року на рівні 200 пунктів. Індекс продовольчих цін ФАО знижувався упродовж останніх 3 місяців 2012 року. Зокрема, грудневе зниження індексу пояснювалося скороченням світових цін на основні види зерна, а також рослинні олії і жири.