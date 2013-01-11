Азаров обіцяє, що ціни на хліб залишаться стабільними

Україна має хороші перспективи на врожай зернових культур у 2013 році, якщо погода цьому сприятиме.

Такий прогноз висловив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час спілкування з користувачами Facebook.

"Якщо ніяких погодних катаклізмів до весни не відбудеться, то поки що у нас дуже хороші прогнози на урожай. З урахуванням перехідних запасів зерна, ніяких підстав думати про те, що ціна на хліб може вирости, немає", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що уряд підтримує стабільність за основними складовими витрат на виробництво того ж хліба.

"Тому соціальні сорти хліба будуть стабільними. Що ж стосується різних інших форм випічки, у тому числі, здоби, то тут ціни регулює ринок", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує збільшення обсягів врожаю зернових культур в 2013 році на 20% порівняно з 2012 роком - до близько 55 млн тонн.

За даними Державної служби статистики України, площі посівів озимих зернових та зеленого корму, включаючи ріпак, під урожай 2013 року в Україні становлять 9,2 млн га, що на 2,5% менше площ аналогічних посівів в минулому році.

За оцінками експертів, урожай зернових культур в 2013 році, за умови сприятливих погодних умов у зимовий і весняний періоди, може збільшитися до 55-57 млн ​​тонн.