Торік на ринках вилучили майже 25 тонн неякісної риби

Фахівці Державної ветеринарної та фітосанітарної служби торік здійснили 460 тис. експертиз на ринках та вилучили 24,6 тонни неякісної риби.

Про це повідомив заступник голови Держветфітослужби Віталій Башинський, інформує прес-служба відомства.

Він зазначив, що ветеринари продовжують контролювати якість риби, яка реалізується на агропродовольчих ринках.

«Згідно зі статистичною звітністю, що надходить та аналізується в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи щодо зараження річкової риби паразитами, епізоотична ситуація стабільна і значного погіршення не спостерігається», - сказав В.Башинський.

Проте ветеринари радять купувати рибу лише на легальних ринках чи у магазинах, де продукція перевіряється та на неї є документи, що підтверджують безпечність споживання.