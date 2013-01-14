В Україні новорічних ялинок реалізовано на 38 млн грн. Кошти підуть на лісорозведення

У грудні 2012 року лісогосподарські підприємства Державного агентства лісових ресурсів України реалізували 909 тис. новорічних ялин і сосен на загальну суму 38 млн. грн.

За інформацією прес-служби Держлісагентства, в 2012 році новорічних ялин реалізовано на понад 160 тисяч більше, ніж у 2011 році.

Всі одержані кошти буде спрямовано на лісорозведення і лісовідновлення в 2013 році.

Крім того, відомство повідомляє, що для запобігання проявам браконьєрства по всій Україні в сезон підготовки до Нового року діяли 1792 рейдових бригади у складі майже 7,5 тис. працівників лісової охорони, міліції й екологічної інспекції.

Працівники лісової охорони спільно з представниками МВС в Україні виявили 3743 незаконно зрубаних ялинки. Адміністративні штрафи накладено на 942 людини на загальну суму 70 тис. гривень.

Як відзначає прес-служба, новорічні ялинки вирощуються лісгоспами на спеціально відведених для цього плантаціях. Вже другий рік поспіль продаж хвойних відбувався із захисними бирками для електронного обліку, які унеможливлюють оборот дерев, одержаних злочинним браконьєрським шляхом. Бирка зі штрих-кодом містила інформацію про походження дерева - область заготівлі, назва лісозаготівельників.