Українські митники минулого року вилучили тютюнових виробів на 23,6 млн грн

Минулого року українські митники вилучили понад 71 млн штук цигарок на загальну суму 23,6 млн грн.

При цьому найчастіше незаконно переміщуються тютюнові вироби білоруського, молдавського та російського виробництва, які є значно дешевшими за вітчизняні аналоги, повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України.

Найбільша активність, пов’язана з незаконним переміщенням тютюнових виробів, спостерігається на українсько-румунській, українсько-молдавській, українсько-польській, українсько-російській та українсько-білоруській ділянках кордону.

У 2012 році з метою запобігання, виявлення та припинення незаконного транскордонного переміщення тютюнових виробів було організовано і проведено двосторонні міждержавні спеціальні митні операції «Тютюн - 2012» (спільно з митними органами Молдови) і «Tobacco - 2012» (спільно з митними органами Румунії).

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