Kernel залучив синдикований кредит на 80 млн дол.

«Укрсиббанк» у грудні 2012 року організував синдикований кредит на 80 млн дол. для компанії «Кернел-Трейд», що входить до агропромислового холдингу Kernel.

Про це йдеться в прес-релізі юридичної фірми «Василь Кісіль і Партнери», яка виступила радником синдикату українських банків.

У повідомленні наголошується, що відновлювана кредитна лінія на 80 млн дол. «надається строком на три роки для цілей фінансування витрат сільськогосподарських компаній групи «Кернел» на вирощування сільськогосподарських культур, сівбу, культивацію і збір урожаю».

Нагадаємо, в кінці грудня 2012 року Kernel повідомив про залучення у російського банку 170 млн дол. кредиту на рефінансування корпоративних боргів.

Кредит планувалося оформити на одну з компаній, що входить до холдингу, - Kernel Trade LLC - двома траншами: 100 млн дол. на 5 років і 70 млн на 18 місяців.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами голови ради директорів холдингу Андрія Веревського, маржа від головного сегмента діяльності Kernel - виробництва соняшникової небутильованої олії - виросте до кінця 2013 фінансового року приблизно до 15% з 13,1% в його першому кварталі (липень-вересень 2012 року).

У 2012 фінансовому році Kernel скоротив чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​дол. за зростання виручки на 14% - до майже 2,2 млрд дол.

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

Юридична фірма «Василь Кісіль і Партнери» заснована в 1992 році. Компанія надає юридичну підтримку великим українським компаніям, а також міжнародним корпораціям, які працюють в Україні.

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