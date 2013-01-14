Позитивне торгівельне сальдо молочних продуктів за 11 міс. 2012 р. становило 347 млн дол.

Позитивне торгівельне сальдо молочних продуктів в Україні за підсумками січня-листопада 2012 року становило 347,4 млн дол., повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

Як наголошується у повідомленні міністерства, за вказаний період з України було експортовано 144,5 тис. тонн продукції на суму 508,1 млн дол.

"У минулому році виробництво молока сільгосппідприємствами в Україні зросло на 13,6%, що стало позитивним чинником для збереження експортних позицій. Всього за 11 місяців 2012 року торгівельне сальдо молочних продуктів залишилося позитивним і становило 347,4 мільйона доларів ", - цитує прес-служба міністра Миколи Присяжнюка.

За інформацією Присяжнюка, найбільшу частину експорту молочних продуктів становили сири - 43,3%, або 62,5 тис. тонн. Крім того, на зовнішні ринки було поставлено 41,5 тис. тонн згущеного молока, 22,3 тис. тонн молочної сироватки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, у січні-листопаді 2012 року в Україні виробництво рідкого обробленого молока збільшилося у річному вираженні на 6,4% і становило 843 тис. тонн.