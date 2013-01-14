У 2012 році в Україні дещо зменшилось поголів'я корів, зросло - свиней, кіз, птиці

В Україні в 2012 році поголів'я основних сільськогосподарських тварин зросло, при цьому поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) на 1 січня 2013 року збільшилося в річному вираженні на 1,8% і становило 4,503 млн. голів, повідомляє Державна служба статистики.

Поголів'я корів становило 2,56 млн., що на 0,8% менше за показник на аналогічну дату 2012 року.

Також повідомляється, що поголів'я свиней за 2012 рік зросло порівняно з 2011 роком на 1,9% і становило 7,515 млн. голів. Крім того, поголів'я овець і кіз збільшилося на 0,5% - до 1,747 млн. голів.

За інформацією Держстату, поголів'я птиці до 1 січня 2013 року зросло на 6,5% - до 213,853 млн. голів.

Нагадаємо, в 2011 році поголів'я ВРХ скоротилося на 0,5% - до 4,5 млн. голів, зокрема корів - на 1,6% - до 2,6 млн. голів; свиней - на 6,1% - до 7,5 млн. голів; птиці - на 2,1% - до 199,5 млн. голів; поголів'я овець і кіз зросло на 0,5% - до 1,74 млн. голів.

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