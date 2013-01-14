Україна в 2012 році скоротила виробництво виноматеріалів на 8% - до 23 млн дал

В Україні у 2012 році виробництво виноматеріалів знизилося порівняно з 2011 роком на 8%, або 2 млн дал, - до 23 млн дал.

Такі дані повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Повідомляється, що обсяги переробки підприємствами винограду на виноматеріали в 2012 році становили 329,6 тис. тонн, що на 24,3 тис. тонн, або на 7% менше, ніж у 2011 р.

Водночас за вказаний період збільшили переробку винограду підприємства Одеської та Закарпатської областей - на 11% (15 тис. тонн) і 45% (3 тис. тонн) відповідно.

Зменшилися обсяги переробки в Херсонсокой області - на 37%, і в Севастополі - на 29%.

В цілому, на підприємства Одеської області припадало 44% загального обсягу переробленого винограду, АР Крим - 22%, Миколаївської області - майже 16%.

У 2012 р. 28% від загального обсягу переробленого винограду становила власна сировина (у 2011 р. - 34%). Найменше використовували власний виноград підприємства Закарпатської (11,4%%) і Миколаївської (7,6%) областей. Давальницька сировина становила 2,3 тис. тонн (менше 1% загального обсягу переробленого винограду).

Середня ціна закупівлі винограду для переробки зросла на 14% - з 3,361 тис. грн за тонну в 2011 р. до 3,829 тис. грн у 2012 р. Це відбулося передусім за рахунок підвищення цін на виноград у Миколаївській області - з 2,661 тис. грн за тонну до 3,674 тис. грн за тонну, в Одеській області - з 3,059 тис. грн до 3,419 тис. грн, в АРК - з 4,87 тис. грн до 5,594 тис. грн. В інших регіонах спостерігалося незначне підвищення цін.

Загальний випуск виноматеріалів порівняно з 2011 р. збільшили підприємства Одеської області - на 1 млн дал, або на 11%, Закарпатської - на 0,4 млн дал, або більше ніж у 2 рази, і Севастополя - на 26,1 тис. дал , або 2%.

Для випуску вин в 2012 році вироблено 13,8 млн дал виноматеріалів, що на 1% більше торішнього показника, для закладки для витримку - 0,9 млн дал.

Держстат зазначає, що в загальному виробництві виноматеріалів зросла питома вага шампанських та ігристих - з 24,1% у 2011 р. до 24,5% в 2012 р., коньячних - з 9,6% до 10,7%, для закладки на витримку і випуску столових вин - з 44,3% до 49%; скоротився - для закладки на витримку та випуску кріплених вин - з 18,1% до 14,8%, інших видів виноматеріалів - з 4% до 1%.

Для закріплення виноматеріалів було використано 0,47 млн дал спирту-ректифікату - на 3% більше, ніж у 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році виробництво виноматеріалів в Україні знизилося на 18,3%, або 5,6 млн дал, - до 25,1 млн дал.