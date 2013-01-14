Україна в 2012 році збільшила виробництво тваринницької продукції

Виробництво м'яса в Україні у 2012 році зросло порівняно з 2011 роком на 3,4% - до 3,136 млн тонн (в живій вазі), повідомляє Державна служба статистики.

Також за вказаний період зросло виробництво молока - на 22,7% - до 11,388 млн тонн.

За даними Держстату, в 2012 році виробництво яєць становило 19,116 млрд штук, що на 2,3% більше, ніж у 2011 році.

Нагадаємо, Україна в 2011 році збільшила виробництво м'яса на 3,5% проти 2010 р. - до 3 млн тонн, яєць - на 9,6% - до 18,7 млрд штук, і скоротила виробництво молока на 1,4% - до 11,1 млн тонн.

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